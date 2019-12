Santos renova com patrocinadora até o fim de 2020

O Santos anunciou na manhã desta quarta-feira a renovação do vínculo com a Kicaldo. A empresa ligada ao agronegócio seguirá estampando as mangas da camisa do Peixe até o fim de 2020.

O acordo inicial entre Santos e Kicaldo era de três meses, mas as partes optaram por uma renovação mais duradoura. Ao comentar sobre o negócio, o presidente José Carlos Peres destacou a grande quantidade de marcas divulgadas na camisa do Santos: “Com este contrato anual com Kicaldo para as mangas conseguimos ocupar todos os espaços do uniforme profissional exceto master”.

“Importante recordarmos o início da gestão. O Clube tinha apenas dois patrocinadores no profissional: Algar (que foi renovado) e Caixa Econômica Federal (que saiu de todo o mercado de futebol). Nesta gestão conseguimos mais 5 patrocinadores oficiais para o uniforme: Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Orthopride e Kodilar”, completou Peres.

A @KicaldoBr, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro e líder de mercado na categoria feijão (Ed. Abras, 2018), tanto no atacado quanto no varejo, continuará a expor sua marca nas mangas do manto sagrado do Santos FC até o final de 2020! 🤝 Tamo junto, Kicaldo! 🐳 pic.twitter.com/kABFegCdrS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 4, 2019

Além do uniforme de jogo, a Kicaldo vai expor sua marca nas camisas de treino e viagem. A patrocinadora também vai estar presente nas plataformas digitais do Santos, nas placas do Centro de Treinamento, em ações de hospitalidade na Vila Belmiro e no backdrop de entrevistas.

O fato de o Santos disputar a Copa Libertadores em 2020 aumenta a visibilidade do clube. A equipe também luta para terminar 2019 com o vice-campeonato do Brasileirão.

