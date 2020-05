Santos registra proposta para Yuri Alberto na CBF e FPF; veja os valores

O Santos registrou formalmente nesta terça-feira uma proposta de renovação de contrato com o atacante Yuri Alberto na Federação Paulista de Futebol e na CBF. O novo vínculo seria de três anos.

A negociação entre as partes já vem se arrastando desde os últimos dias. O presidente José Carlos Peres chegou a demonstrar otimismo com a possível prorrogação do vínculo com o atleta.

O novo contrato de Yuri Alberto seria de três anos, com salário de R$ 120 mil, mais R$ 30 mil de produtividade, caso seja titular em 25 partidas do time profissional. Para a assinatura, o jovem de 19 anos receberia R$ 1 milhão e 500 mil de luvas.

De acordo com os documentos entregues pelo Peixe, a multa rescisória nacional do centroavante é avaliada em R$ 240 milhões, enquanto para o exterior de 100 milhões de euros. 90% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao Santos.

Yuri Alberto ganhou espaço no elenco alvinegro após o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira e brigava pela titularidade antes da pausa em meio ao novo coronavírus. Ele tem um gol em cinco jogos pelo Santos em 2020.