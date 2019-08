Santos recebe o Fortaleza para retomar caminho das vitórias no Brasileiro

O Santos pretende retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. Em partida válida pela 16ª rodada, Jorge Sampaoli tem dois retornos para se distanciar na liderança da competição, na qual está sendo perseguido por Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

Victor Ferraz e Felipe Aguilar, desfalques no último domingo na derrota contra o Cruzeiro, retornam para a equipe titular, enquanto Gustavo Henrique, expulso, cumprirá suspensão.

De acordo com a Gazeta Esportiva, a escalação deve ter: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Diferentemente da escalação, uma coisa é certa para este confronto, porém, que a Vila Belmiro estará lotada. Pelo terceiro jogo consecutivo, o torcedor santista esgotou os ingressos, conforme divulgado pela diretoria: foram comercializadas 11.007 entradas, sendo 6.219 somente para sócios, um recorde na temporada.

Do outro lado, o Fortaleza é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, vindo de uma derrota para o Internacional na última rodada, quando já foi comandado por Zé Ricardo. Para esse confronto, o técnico não poderá contar com Bruno Melo, que levou cartão vermelho e cumprirá suspensão, e Roger Carvalho, que sofreu lesão e passará por cirurgia.

Muito provavelmente, o treinador também não terá o volante Araruna, que sentiu desconforto durante treinamento da última quinta-feira. Para essas vagas, Carlinhos e Nathan devem ser os substitutos. Uma provável escalação tem: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Nathan e Carlinhos; Felipe, Juninho, Vázquez; Edinho, Romarinho e Wellington Paulista.

Além de tentar vencer contra o líder do Brasileiro, o Fortaleza também precisa dar um basta em um incômodo tabu: o Leão de Pici nunca conseguiu vencer o Peixe, somando seis empates e seis derrotas, em jogos válidos pelo Brasileirão. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2006.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FORTALEZA

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data: 25 de agosto de 2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Auxiliares: Helton Nunes e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Técnico: Jorge Sampaoli

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Nathan e Carlinhos; Felipe, Juninho, Vázquez; Edinho, Romarinho e Wellington Paulista.

Técnico: Zé Ricardo