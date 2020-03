Santos recebe o Delfín-ECU na Vila Belmiro com portões fechados pela Libertadores

Nesta terça-feira, o Santos terá seu primeiro compromisso como mandante na Libertadores de 2020. O Peixe terá pela frente o Delfín, do Equador, na Vila Belmiro, às 19h15, pela segunda rodada da competição continental. O Alvinegro Praiano não contará com sua torcida, já que foi punido pela Conmebol com portões fechados por conta da confusão no Pacaembu em 2018, na eliminação da competição continental para o Independiente-ARG.

O confronto vem em boa hora para os comandados de Jesualdo Ferreira, que vêm de duas vitórias consecutivas. Depois de vencer o Defensa y Justicia fora de casa, o Santos derrotou o Mirassol por 3 a 1 no último sábado. Na Libertadores, o time da Baixada lidera o grupo G, sendo a única equipe da chave com três pontos.

A tendência é que Jesualdo mantenha a base da equipe que venceu o Mirassol na última rodada do Paulistão, com exceção da lateral-direita. Madson foi titular no jogo do estadual, porém Pará deve ser escalado para enfrentar o Delfín.

Marinho já realizou uma atividade com bola na semana passada, porém ainda não está apto para jogo. Dessa forma, Yuri Alberto deve ser mantido como titular ao lado de Sasha e Soteldo no ataque. Contra o Mirassol, o jovem marcou um gol e deu uma assistência.

Já o Delfín estreou na Libertadores com um empate em 1 a 1 com o Olímpia-PAR, no Equador. A equipe é a atual campeã nacional, porém não vive boa fase em 2020. O time ocupa a 14ª colocação do equatoriano após quatro rodadas disputadas, tendo somado apenas três pontos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X DELFÍN-ECU

Data: 10 de março de 2020 (terça-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue e Jesus Sánchez (PER)

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Yuri Alberto Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jesualdo Ferreira

DELFÍN: Baroja; Jonathan González, Luis Canga, Agustín Ale, Nazareno; David Alejandro, Calderón, Martin Alaniz, Caicedo, Cifuendes e Garcés.

Técnico: Carlos Ischia