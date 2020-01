Santos realiza treino em BH antes de retornar para São Paulo

O Santos não perdeu tempo após a derrota para o Atlético-MG, no último domingo, e já voltou aos treinos nesta segunda-feira. Ainda em Belo Horizonte, no CT do Cruzeiro, Sampaoli comandou atividade fechada para a imprensa.

Em campo, além do atacante Marinho, apenas os reservas e o trio de goleiros participaram do treinamento. Enquanto isso, os titulares da última partida fizeram trabalhos na academia.

Depois da atividade, todo o grupo embarcou de volta para Santos. Nesta terça-feira, o elenco do Peixe tem folga e volta a se apresentar só na quarta-feira.

Agora os comandados de Sampaoli se preparam para o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 17h, em Itaquera. Para este duelo, o Santos estará desfalcado do zagueiro Lucas Veríssimo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

Nesta semana, a comissão técnica do Santos espera o retorno do meia Christian Cueva. Depois de ser liberado para resolver “assuntos particulares referentes ao futuro da carreira”, o peruano é aguardado pelo Alvinegro Praiano para resolver a sua situação no clube nesta terça-feira.

O Peixe ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. A derrota no último domingo deixou o sonho do título ainda mais longe, já que a distância para o Flamengo subiu para 13 pontos.

