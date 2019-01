Com recursos próprios, Santos quita pagamentos atrasados e tranquiliza elenco

O Santos conseguiu resolver seu principal problema nessa pré-temporada. Nessa sexta-feira, a diretoria alvinegra quitou os pagamentos atrasados junto ao elenco. Eram três meses de direitos de imagem atrasados, além das férias do grupo. O clube pagou tudo o que devia com recursos próprios, sem apoio de um empréstimo. As informações foram confirmadas pelo presidente José Carlos Peres.

Uma minoria do elenco profissional do Peixe recebe direitos de imagem. O restante está enquadrado no regime de CLT. Esses não tiveram qualquer atraso salarial, apenas aguardavam cair o dinheiro referente às férias.

Também nessa sexta-feira, o clube praiano dispensou o gerente administrativo Sérgio Dimas. O departamento de futebol conta com Renato à frente e o coordenador Diogo Castro. Peres, porém, centraliza as tratativas.

Com os pagamentos em dia, o Santos espera agora agir no mercado, em busca de reforços para a temporada. O técnico Jorge Sampaoli chegou a externar sua preocupação com a demora nas contratações. Domingo, o primeiro teste será contra o Corinthians, na Arena.