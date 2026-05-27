Santos programa intertemporada, e Cuca traça planos para janela de transferências

O Santos já tem planos para a pausa no calendário do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo. O técnico Cuca revelou alguns detalhes sobre a programação do elenco para o Mundial e, além disso, explicou que o clube irá buscar reforços na próxima janela de transferências, que se abre no dia 20 de julho, um dia após o fim do torneio.

"Nessa parada, temos que equilibrar o elenco. Passamos muita dificuldades em ter que improvisar, e nunca é bom. Às vezes, temos que improvisar o improviso. Pretendemos ter menos trabalho para fazer as trocas tendo dois jogadores para cada posição. Temos que equilibrar isso. Temos muitos jogadores para uma posição, e dá um desequilíbrio para outras posições. Temos que ser criativos, porque sabemos da nossa condição", apontou o treinador.

Em meio à busca por reforços no mercado, o Santos já prepara o calendário para a pausa da Copa do Mundo. Logo após o jogo contra o Vitória, neste sábado, o elenco já sai de férias. Segundo soube a reportagem, ainda não há definição de quantos dias o grupo terá de férias.

Ao retornar, o Peixe já tem uma programação definida. O clube fará uma intertemporada em Portugal, a princípio com três amistosos e um jogo-treino. A tendência é que a delegação viaje já no dia 4 de julho, com estadia de 12 dias.

"Temos na volta uma ida para Portugal. Vamos fazer três, quatro partidas lá, e voltamos numa intertemporada já jogado. Para jogar com o Botafogo e a Chapecoense, e seguir em frente nessa duas competições que estamos, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana", explicou Cuca.

E os reforços?

Cuca também voltou a cobrar reforços da diretoria, como já havia feito em outras coletivas. Contudo, o treinador ressaltou que seu foco principal, neste momento, será em recuperar a confiança de jogadores que se encontram em baixa.

Um exemplo recente é o caso de João Schmidt, que havia perdido espaço, mas recuperou o status de titular e só perdeu a vaga no meio-campo por uma lesão muscular. O mesmo vale para Miguelito, que tem recebido oportunidades em meio à ausência de Rollheiser e tem sido destaque positivo.

O treinador, porém, acredita que ainda tem objetivos a cumprir. Jogadores com menos prestígio por parte da torcida, como Rony, Moisés e Lautaro Díaz, seguem sendo criticados por cada decisão tomada em campo.

"Acho que a maior contratação que vamos fazer é a recuperação de alguns jogadores que temos aqui. E isso passa pelo torcedor, estou com a orelha pulsando de tanto xingão que tomei. Temos que tentar recuperar, eles são nossos, não são ruins. Quando vai entrar, já vem um frisson enorme. Vou colocar e tentar recuperar. Já estão entrando melhor, e vou continuar insistindo", apontou.

"É mais importante isso do que trazer 3, 4 jogadores sem saber se vai dar certo e sem saber onde encontrar. Tenho convicção que o segundo semestre será melhor que o primeiro. Deixamos escapar pontos incríveis nas duas competições, que vamos corrigir e melhorar nas duas", completou.

Santos pode se desfazer de peças

Além de buscar reforços, o Santos também pretende se desfazer de algumas peças na janela do meio do ano. Zé Rafael é um deles. O volante negocia a rescisão de seu contrato com o Peixe e passou a treinar separado, se tornando um dos maiores candidatos a deixar o time da Baixada Santista. Mayke também é um dos cotados.

"Isso aí deveria ser com o Alexandre [Mattos, diretor de futebol], porque foge de mim. O Mayke já falei, dele tentar nos ajudar mesmo fora da sua real condição. A gente se sente culpado também, eu me sinto, mas valorizamos muito o caráter dele. Ele vai ter que fazer um pequeno procedimento no meio do ano para tirar a dor no joelho. Uma coisa pequena. O Zé Rafael é outra situação. Não sei até quando é o contrato dele. Era um jogador que tem um belo futebol e vai seguir a carreira dele, senão aqui, em outra equipe, porque se trata de um bom profissional e de um bom jogador", concluiu Cuca.

Situação na Sul-Americana

Com o resultado, o Santos terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, se classificando aos playoffs da Copa Sul-Americana. Com sete pontos, o Peixe fechou com a mesma pontuação do San Lorenzo, mas garantiu a vaga no saldo de gols (dois contra um do time argentino). O time do técnico Cuca, agora, aguarda a definição dos grupos da Libertadores para saber quem será seu adversário nos playoffs.

SÃO OS MENINOS DA VILA! ⚪⚫ Com gols dos #MeninosDaVila Gabigol, Miguelito e Bontempo, Santos vence o Deportivo Cuenca por 3 a 0 e garante a classificação para a próxima fase da CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/V6ajHSmrvc — Santos FC (@SantosFC) May 27, 2026

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