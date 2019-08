Santos prevê lançamento de uniforme em partida contra o Grêmio

O Santos prevê o lançamento do terceiro uniforme em partida contra o Grêmio, marcada inicialmente no dia 21 de setembro, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança para o Pacaembu é vista como improvável pela diretoria.

O Peixe discute os últimos detalhes com a Umbro e tenta evitar vazamentos dessa vez. A divulgação antes de outros eventos prejudicou as vendas. Se o lançamento não ocorrer diante do Grêmio, ocorrerá contra o Fluminense, no Maracanã, dia 25.

A camisa deve ser preta, sem a necessidade de aprovação no Conselho Deliberativo. A peça, porém, não será simples e deve fugir um pouco do “clássico” adotado nos uniformes 1 e 2.

Depois de apostar na sobriedade nas camisas branca e alvinegra, com detalhes mais de acabamento do que estéticos, o Santos pensa em inovar.

Em 2009, a Umbro produziu um uniforme preto e prata. O modelo não fez muito sucesso. Em 2018, a opção foi pelo dourado.

