Santos prevê início de 2020 com “uniforme cheio” no profissional e base

O Santos tem como meta iniciar 2020 com uniforme repleto de patrocinadores tanto no profissional quanto na base para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Peixe tem negociações em andamento e espera, finalmente, anunciar o patrocínio máster após um mês de lacuna.

“Nós, do Comitê de Gestão, temos participado de algumas reuniões. Estamos com a previsão de iniciar a próxima temporada com uma série de novos patrocínios, não só máster, como na base. Copinha terá uniforme recheado. E o futebol feminino também é uma preocupação. Renovações estão em fase conclusa e um grande patrocinador máster em fase final de discussão. Empresas que estão investindo em grande volume geralmente são do mercado financeiro e esbarram em questões de intermediação, a discussão é longa. Estamos chegando nos finalmente”, disse Pedro Henrique Dória Mesquita, gestor do Alvinegro, na última reunião do Conselho Deliberativo.

Uma das conversas ocorre com a Picpay, empresa de pagamentos digitais. O feedback após patrocínio pontual contra Palmeiras e Internacional foi positivo.

“Várias (negociações). Esta (Picpay) é uma delas. Mas o valor precisa estar à altura do clube. Estamos peneirando a melhor”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

As atuais empresas vinculadas ao uniforme do time profissional do Santos são Philco (costas), Unicesumar (calção), Algar (barra traseira e top central, próximo à gola), Kodilar (meiões), Orthopride (número), Casa de Apostas (omoplata) e Kicaldo (mangas).