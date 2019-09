Santos prepara projeto para ter até 500 crianças de graça na Vila

O Santos, em parceria com a Secretaria de Educação de Santos, lançou o projeto “Peixinhos da Vila” neste mês. O projeto foi iniciado com a visita de ídolos a escolas da região para apresentar o clube, na segunda-feira de cada semana, acompanhados dos mascotes Baleinha e Baleião.

A ideia do Peixe, porém, vai além da proximidade do ex-jogadores com os alunos. O objetivo é liberar a entrada de graça dos pequenos torcedores na Vila Belmiro a partir do clássico contra o Palmeiras, dia 9 de outubro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As crianças visitadas pelos ídolos recebem uma carteirinha de “Peixinho da Vila”. Elas poderão assistir ao Alvinegro sem custos no estádio se os responsáveis por elas comprarem seus ingressos. Até 500 lugares serão disponibilizados e reservados pelo site ou pontos de venda.

“O projeto está sendo implantado. É uma ideia minha desde o início da gestão. Vamos criar as regras e queremos iniciar em breve. Enviaremos ao Conselho Deliberativo para conhecimento da mesa e do presidente”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

A média de público do Santos na Vila Belmiro é de 11.007. O local do estádio para as crianças não está definido, mas pode ser o das cadeiras cativas, setor de menor assiduidade.