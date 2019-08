Santos posta mensagem de apoio a Felipe Aguilar após falhas no San-São

Personagem decisivo no San-São do último sábado (10), Felipe Aguilar recebeu uma mensagem de apoio do Santos após as falhas no clássico. Em suas redes sociais, o clube postou um incentivo ao zagueiro, que foi destaque negativo na derrota para o São Paulo por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

“Não é um jogo que vai apagar sua temporada. Seguimos! Tamo junto, Aguilar!”, publicou o Peixe, junto a uma foto do defensor no meio do confronto contra o Tricolor Paulista.

Não é um jogo que vai apagar sua temporada. Seguimos! Tamo junto, Aguilar! 👊🏻🐳 pic.twitter.com/3Zb23gym0K — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 11, 2019

No Morumbi, Aguilar participou diretamente de dois gols do rival. Aos oito minutos do segundo tempo, o colombiano desviou a bola com o braço após cobrança de escanteio e viu o árbitro assinalar o pênalti que gerou a virada tricolor. Depois, aos 26 minutos, tropeçou no lance do gol de Alexandre Pato.

Nos comentários da postagem, muitos torcedores santistas também elogiaram e defenderam o jogador de 26 anos, que disputou 33 partidas com a camisa alvinegra nesta temporada e é um dos pilares da equipe comandada por Jorge Sampaoli.

Para o próximo jogo do Santos, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Mineirão, Felipe Aguilar não estará à disposição. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e está suspenso.