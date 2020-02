Santos pode ter reforços na zaga para encarar o Botafogo-SP

Jesualdo Ferreira iniciou o seu trabalho no Santos com muitos desfalques por lesões nos primeiros jogos de Campeonato Paulista. Para esta segunda-feira, contra o Botafogo-SP, entretanto, o treinador deve ganhar reforços na zaga.

O zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral-direito Madson treinaram normalmente com o grupo durante a semana e ficam à disposição de Jesualdo para o duelo na Vila Belmiro.

Veríssimo se recuperou de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que o tirou dos primeiros jogos da temporada. Titular incontestável em 2019, o zagueiro é um dos jogadores mais esperados pelo torcedor santista em campo.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, Luiz Felipe comemorou a volta do seu companheiro de posição, mesmo ganhando um concorrente pela vaga na defesa.

“Primeiro que fico muito feliz de ele estar de volta. Sei o quanto é ruim ficar longe. A disputa continua a mesma. Teve momentos em que ele esteve no banco e eu jogando e vice-versa. Procuramos sempre dar o nosso melhor e independente de quem o treinador optar, a gente torce um pelo outro. Independentemente de quem vai jogar, o importante é estar todos bem e à disposição”, falou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Já Madson chegou ao Peixe nesta temporada, depois de troca com o Grêmio, envolvendo Victor Ferraz, ex-capitão da equipe. O lateral precisou passar por uma programação especial para se recondicionar e atingir o mesmo nível físico do restante do elenco. Ele briga por posição com Pará, que começou como o dono do lado direito da defesa no começo de Campeonato Paulista.

Com ambos à disposição, o Santos fecha a 5ª rodada do estadual na segunda-feira, às 20h (de Brasília), em duelo contra o Botafogo-SP na Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com