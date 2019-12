Santos pode perder atacante após 11 anos de formação

O Santos pode perder Nicolas Bernardo após 11 anos de formação. O atacante iniciou a trajetória, no futsal, em 2007.

O contrato de Nicolas termina em 31 de dezembro e ainda não há acerto pela renovação. O Peixe oferece menos em relação a atletas mais novos e também sem chance no elenco profissional.

A negociação foi iniciada ainda com o ex-diretor Paulo Autuori e continuou nas últimas semanas. Não houve, porém, avanço significativo. O Menino da Vila quer ficar e “congelou” a procura de outros clubes em busca de acerto com o Alvinegro.

O Santos ainda não se mostrou disposto a valorizar (nem financeiramente nem tecnicamente) o jogador de 20 anos, mas busca tê-lo no time B em 2020. Ele esteve perto da saída em 2018, porém, prorrogou o acordo por 12 meses, sem reajuste salarial.

O departamento de base do Peixe identificou maturação tardia em Nicolas, jovem cercado de expectativa desde as primeiras categorias. O aspecto franzino dificultou os primeiros passos no juvenil.

Um dos possíveis destinos de Nicolas Bernardo é a primeira divisão do futebol português. Também houve sondagens de equipes brasileiras. A expectativa é decidir o futuro até os primeiros dias de janeiro.