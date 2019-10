Santos pode igualar campanha de 2018 com 14 rodadas de antecedência

O Santos pode igualar a campanha da última edição do Campeonato Brasileiro com 14 rodadas de antecedência se vencer o Internacional neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pelo 25ª jogo da competição.

O Peixe fez 50 pontos em 2018 e terminou na 10ª colocação, classificado para a Sul-Americana. Agora, o Alvinegro é o vice-líder, com 47 e disputa o título.

O aproveitamento do Santos de Jorge Sampaoli no Nacional é de 65,3%. Em 2018, primeiro com Jair Ventura e depois com Cuca, o Peixe terminou com 43,8% dos pontos.

O Alvinegro venceu as três últimas partidas do Brasileirão e está a oito pontos de distância do líder Flamengo. As equipes se enfrentarão no jogo final do campeonato, na Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com