Santos perde líder em desarmes para clássico contra o Corinthians

Lucas Veríssimo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e desfalcará o Santos contra o Corinthians neste sábado, às 17h, em Itaquera. A dor de cabeça para Jorge Sampaoli aumenta, já que o zagueiro é o jogador do elenco com mais desarmes no Campeonato Brasileiro.

Até aqui, são 60 desarmes certos de Veríssimo, liderando a equipe neste quesito. Dentre todos os jogadores do campeonato, o zagueiro santista é o 6º com mais desarmes.

Peça fundamental na defesa do Peixe, Veríssimo foi titular em 24 das 27 rodadas da competição. Só não esteve em campo contra o Corinthians, no primeiro turno (quando também cumpria suspensão pelo terceiro amarelo), Avaí e Vasco, quando estava suspenso por expulsões.

Na sua vaga, Jorge Sampaoli deve escalar Victor Ferraz, mantendo a linha de quatro defensores. Nos últimos três jogos, Veríssimo atuou na lateral-direita, com Gustavo Henrique e Luan Peres na dupla de zaga.

O treinador do Peixe ainda tem como opção os zagueiros Felipe Aguilar e Luiz Felipe, além do lateral-direito Pará, que foi titular no clássico contra o Palmeiras.