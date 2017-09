Santos perde Gustavo Henrique e Copete contra Barcelona-EQU; veja os relacionados

O duelo contra o Corinthians já é passado no Santos. Após a vitória por 2 a 0, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi divulgou a lista com os 18 relacionados para o embate com o Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores. A novidade fica por conta das ausências de Gustavo Henrique e Copete.

Os dois estavam confirmados na pré-lista, mas acabaram sendo cortados após sentirem lesões no clássico. O zagueiro saiu de campo com dores no joelho esquerdo após choque com o corintiano Jô. Copete, por sua vez, sentiu um incômodo no músculo adutor da coxa direita.

Na vaga da dupla, o técnico Levir Culpi decidiu relacionar Vladimir Hernández e Fabián Noguera, respectivamente. Além disso, o comandante santista cortou seis atletas em relação ao time que ficou à disposição no clássico.

Matheus Oliveira, Matheus Jesus, Serginho e Luiz Felipe, que não estão inscritos na competição continental, ficam fora e nem viajam para o Equador. O zagueiro dará lugar a David Braz, que retorna ao time após cumprir suspensão automática contra o Timão.

Já Léo Cittadini saiu por escolha da comissão técnica, já que o regulamento da Libertadores permite apenas 18 atletas no jogo: 11 titulares e 7 no banco de reservas.

Por fim, Emiliano Vecchio e Nilmar seguem fora no duelo desta quarta-feira. O argentino está completamente recuperado de uma ruptura de origem no músculo adutor da coxa direita, mas ainda não readquiriu 100% de suas condições físicas.

Nilmar, por sua vez, virou desfalque por conta de uma conjuntivite. A tendência é que os dois estejam à disposição na partida contra o Botafogo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra o Barcelona de Guayaquil, o Peixe deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Renato e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Confira a lista dos 18 relacionados por Levir:

Goleiros: Vanderlei e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Daniel Guedes

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera

Volantes: Alison, Renato e Leandro Donizete

Meias: Lucas Lima e Jean Mota

Atacantes: Bruno Henrique, Vladimir Hernández, Ricardo Oliveira, Kayke e Thiago Ribeiro