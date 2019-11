Santos passa ileso contra o Goiás e não terá suspensos contra o São Paulo

Além do ótimo desempenho e da vitória por 3 a 0 sobre o Goiás neste sábado, o Santos tem uma ótima notícia para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro: a equipe não terá desfalques por suspensão no clássico contra o São Paulo.

O Peixe foi para a partida deste sábado com quatro jogadores pendurados. Luan Peres, Jean Mota, Marinho e Jobson corriam o risco de tomarem cartão amarelo e perderem o clássico contra o Tricolor. Apenas os três primeiros atuaram no Serra Dourada e nenhum deles foi advertido pelo árbitro.

A principal dúvida na escalação do Santos para este sábado girava em torno de Marinho, já que o atacante tem sido importante para o Peixe e seria uma perda importante para Sampaoli. No entanto, o jogador não tomou cartão amarelo e ainda marcou um gol e deu uma assistência na partida.

Sampaoli também corria o risco de perder o clássico, já que também estava pendurado. O treinador argentino já cumpriu duas suspensões neste Campeonato Brasileiro por conta de três cartões amarelos: contra o Goiás, no primeiro turno, e contra o Fluminense, na segunda metade da competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com a vitória deste sábado, o Santos chegou aos 64 pontos, na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o São Paulo, no sábado, às 17h, na Vila Belmiro.