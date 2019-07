Santos paga atrasados e fica em dia com elenco e comissão técnica

O Santos acertou nesta terça-feira o pagamento de direitos de imagem e premiações atrasados com o elenco. O departamento financeiro solicitou as notas fiscais e o dinheiro estará na conta dos jogadores e comissão técnica até essa quarta.

Dessa forma, o Peixe terá tudo em dia: remuneração CLT, imagem para quem recebe dessa forma e o famoso bicho – prêmio pago em partidas do Campeonato Brasileiro.

Cerca de 1/3 do elenco ganha por meio da imagem. O valor pode ser de, no máximo, 40% do salário. Alguns não recebiam há três meses, como o técnico Jorge Sampaoli.

O Alvinegro realizou a transação bancária mesmo sem ter recebido os 20 milhões de euros (R$ 85 mi) do Real Madrid, na segunda parcela da compra de Rodrygo. O clube espanhol tem até o dia 31 para pagar, mas o Santos espera a transferência ainda nessa semana.

