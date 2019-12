Santos oficializa renovação de contrato com a Umbro

O Santos anunciou, na tarde desta sexta-feira, a renovação de contrato com a Umbro, fornecedora de material do clube. Através das redes sociais, o Peixe anunciou o acordo e relembrou os títulos conquistados com a empresa. Os novos valores e período de contrato não foram divulgados.

A parceria inicial foi assinada ainda pela gestão Modesto Roma e oficializada no início de 2018. O prazo válido era de duas temporadas. Na época do acordo, o contrato girava em torno de R$ 10 milhões por temporada no total.

Na época, o que mais agradou a diretoria na época foi uma específica cláusula. A partir de março de 2019, se uma empresa concorrente oferecesse mais e a Umbro não quisesse igualar, o Peixe poderia trocar de fornecedor, aumentando seu lucro.

Ainda assim, o Santos seguiu com a fornecedora e renovou o contrato nesta sexta. Através de suas redes sociais, o Peixe publicou um vídeo relembrando momentos marcantes da parceria.

“A Umbro é uma parceira histórica do Santos FC. Com a qualidade irretocável dos seus uniformes e do seu material, obtivemos, ao longo dos anos em que Clube e empresa estiveram juntos, grandes conquistas e campanhas memoráveis. Estamos confiantes para que esta parceria de sucesso se torne ainda mais marcante em 2020, com títulos e grandes atuações para o nosso torcedor”, disse o presidente José Carlos Peres.