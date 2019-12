Santos oficializa patrocínio para a disputa da Copa SP

Confira este e outros vídeos em

O Santos prolongou a sua parceria com um dos patrocinadores do departamento de futebol. A empresa Kicaldo, do ramo de alimentos, irá estampar a sua marca na manga do time sub-20 na disputa da Copa São Paulo de Juniores, no mês de janeiro de 2020.

O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira. A parceria ficava anteriormente restrita apenas ao time profissional, em que a empresa também tinha o espaço na manga da camisa. As bases do acordo não foram divulgadas pelo time da Baixada.

O Santos está no grupo 2 – localizado na cidade de Marília – na primeira fase da Copa São Paulo de Juniores. A estreia será no dia 3 de janeiro, contra o Timon, do Maranhão. Os outros adversários na competição serão o Olímpico, do Sergipe, e o próprio Marília.