Santos oficializa a contratação do zagueiro Luan Peres

O Santos oficializou a contratação do zagueiro Luan Peres neste domingo. O defensor de 25 anos, que estava no Brugge, da Bélgica, assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2020 com Peixe.

Para contar com o zagueiro, que acertou com o Alvinegro no último dia da janela de transferências, o Santos pagou 250 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) pelo empréstimo do atleta. Dessa quantia, aproximadamente R$ 300 mil serão em comissão. Nas negociações com o clube belga, ficou acertado que o valor de compra do jogador será de 5 milhões de euros (R$ 21 milhões)

Zagueiro chegando! Bem-vindo, Luan Peres! O jogador assinou contrato de empréstimo até 31 de dezembro de 2020. Vai pra cima deles! pic.twitter.com/G02dqP71OU — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 3, 2019

Revelado pela Portuguesa, o zagueiro ainda teve passagens por Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense antes de transferir-se para o Brugge em junho de 2018, contratado junto ao clube carioca por R$ 2 milhões.

Luan Peres tem 1,90 m de altura e chega para reforçar o sistema defensivo do Santos, que pode sofrer com a possível venda de Lucas Veríssimo e Luiz Felipe. Gustavo Henrique também tem situação indefinida, já que ainda não acertou sua renovação contratual.