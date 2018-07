Santos negocia com Osorio e deixa Zé Ricardo em “stand by”

O Santos espera definir o substituto de Jair Ventura até esse sábado. E, neste momento, há duas opções para o comando técnico: Zé Ricardo e Juan Carlos Osorio.

O Peixe acertou um contrato com Zé até dezembro de 2019, mas o deixou em stand by enquanto tenta Osorio, que não renovou o acordo com a seleção mexicana. O antigo comandante do Vasco aguarda por uma resposta no Rio de Janeiro.

A primeira sinalização do profe foi positiva, mas há outras propostas e ele está de férias na Colômbia. Como o treinador seria quase uma unanimidade na diretoria e bem aceito pela torcida, o clube aceita esperar alguns dias se houver o interesse da parte dele. Os salários seriam de cerca de R$ 600 mil.

Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo perderam força nos últimos dias. Dorival tem um processo em andamento por uma dívida deixada pelo ex-presidente Modesto Roma e não é bem aceito por parte da diretoria, assim como Luxemburgo. Ambos vêm de trabalhos irregulares em São Paulo e Sport, respectivamente.

Enquanto não tem um substituto para Jair, o Santos deve ser comandado pelo preparador de goleiros Arzul neste domingo, contra o América-MG, às 19h (de Brasília, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Serginho Chulapa foi expulso no empate em 1 a 1 com o Flamengo.