O Santos não terá força máxima em amistosos no México. O Peixe está “ajustando os detalhes finais” para o turnê durante o recesso da Copa do Mundo na Rússia.

O técnico Jair Ventura quer aliar a preparação física da intertemporada com a exploração da marca fora do Brasil. O alvinegro promete divulgar a programação em breve.

“Não está decidido quantos jogos, quanto tempo. Estamos nos ajustes finais. É um tempo para a gente se preparar, muitos jogos seriam prejudiciais. Treino é treino e jogo é jogo. Temos que aliar situação de trabalhar, amistosos para não perder ritmo, mas lesões preocupam. Se não forem muitos jogos, será benéfico, até pela situação financeira. Pode lucrar com esses jogos e poder elevar a marca Santos para o mundo. Mercado do México é bom e a marca é gigantesca”, disse Jair.

“Não tem como (não dividir). Tenho que pensar em preparação, não resultado. Tem peso da marca, jogar para vencer, mas temos que encarar preparação como preparação, não ganhar os jogos e 90 minutos com mesmo time sem preparar a todos. Ideal é mesclar porque jogos preocupam mais por lesões”, completou.

O presidente José Carlos Peres conduz as negociações pelos amistosos. O mandatário já se confundiu com os clubes para as partidas. Na noite desta quinta-feira, no Conselho Deliberativo, afirmou que os adversários serão de Monterrey e Pachuca.