Santos não terá Diego Pituca, e isso é motivo para preocupação

Cuca está cheio de problemas para escalar o Santos. Gabriel, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Victor Ferraz, capitão da equipe, e Diego Pituca, principal meio-campista do time, estão fora da partida contra a Chapecoense, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.

As ausências preocupam os santistas, e não é para menos. Pituca, por exemplo, só ficou de fora de três compromissos do Peixe nesse Brasileirão. O Santos não ganhou nenhum deles. Foi goleado pelo Grêmio por 5 a 1 (3ª rodada), perdeu por 1 a 0 (6ª rodada) para o São Paulo e empatou com o Palmeiras em 1 a 1 (13ª rodada).

O retrospecto sem Victor Ferraz também não é dos melhores. Foram três derrotas e duas vitórias. Além do revés para o Grêmio citado acima, com o lateral direito ausente o Peixe também venceu o Ceará por 2 a 0 (1ª rodada), perdeu para o Bahia por 1 a 0 (2ª rodada), sucumbiu por 1 a 0 do Cruzeiro (7ª rodada) e superou o Bahia no returno por 2 a 0 (21ª rodada).

Dono de 16 gols no nacional por pontos corridos, Gabriel só ficou de fora da partida contra o Atlético-PR, que acabou com uma vitória polêmica do Peixe por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Provavelmente, Cuca também não terá Luiz Felipe à disposição frente ao clube catarinense nessa segunda. O defensor sofreu um estiramento na panturrilha direita e é desfalque praticamente certo. Lucas Veríssimo é o substituto imediato. Apesar das dores no joelho direito, Lucão, como é conhecido, deve formar dupla com Gustavo Henrique.

