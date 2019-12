Santos não tem técnico, mas “adianta” reforços em um mês

O Santos tem dificuldade na busca por um técnico para substituir Jorge Sampaoli, mas ao menos consegue adiantar a montagem do elenco para 2020.

O Peixe já contratou o lateral-direito Madson e o centroavante Raniel. Em relação a 2019, o Alvinegro “ganhou” um mês no planejamento.

O primeiro reforço do Santos para este ano foi Soteldo, no dia 12 de janeiro. E o Peixe começou o Campeonato Paulista sem nenhum deles, com atletas como Felippe Cardoso e Yuri Alberto no time titular. Em compensação, Sampaoli foi anunciado em 17 de dezembro.

O objetivo do Alvinegro é iniciar as competições na próxima temporada com o grupo praticamente definido. Para isso, tem buscado contratações mesmo sem a aprovação do novo comandante, com autonomia para o diretor William Thomas e a equipe de análise de desempenho.

O Santos ainda quer um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um atacante de lado de campo. O Peixe prevê mais reforços até o fim do ano. Sem grandes recursos financeiros, a ordem é ter criatividade, como nos casos de troca de Raniel por Vitor Bueno com o São Paulo e Victor Ferraz por Madson com o Grêmio.