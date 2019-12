Santos não cumpre promessa e joga uma vez em SP no Brasileirão; veja histórico

O Santos não cumpriu a promessa de dividir pela metade os jogos entre Baixada Santista e São Paulo. E a situação é ainda pior com base nos mandos do Campeonato Brasileiro.

O Peixe só atuou uma vez na capital durante o Brasileirão – vitória sobre o Vasco, no Pacaembu. Nenhuma no segundo turno, com todas as partidas na Vila Belmiro.

Em novembro, o presidente José Carlos Peres disse à Gazeta Esportiva que 2020 será diferente e haverá uma “regra” por jogos em São Paulo, independentemente da comissão técnica. Jorge Sampaoli pediu publicamente para atuar em Santos nesta temporada. Mesma solicitação havia sido feita por Cuca.

A média de público do Santos em 2019 é de 11.853 – 15.558 no Pacaembu (10 jogos) e 10 mil na Vila Belmiro (20 partidas). A arrecadação total é de R$ 13 milhões.

Veja abaixo o histórico de jogos do Santos em São Paulo no Campeonato Brasileiro com pontos corridos:

2003 = 0

2004 = 6

2005 = 4

2006 = 2

2007 = 0

2008 = 0

2009 = 2

2010 = 3

2011 = 4

2012 = 2

2013 = 4

2014 = 4

2015 = 0

2016 = 3

2017 = 6

2018 = 7

2019 = 1