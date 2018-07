Santos não avança por Zelarayán e ‘atira para todos os lados’ por meia

O Santos se reuniu com o empresário de Lucas Zelarayán na última sexta-feira, no Business Center, mas não avançou pela contratação do meia do Tigres-MEX.

A pedida de 7 milhões de dólares (R$ 27 mi), sem a possibilidade de um empréstimo, inviabiliza a contratação neste momento. O Grupo Sonda, por meio da DIS, estudou a chance de investir pelo argentino, mas a conversa não avançou. O Racing-ARG também tentou o armador, sem sucesso.

Longe de Zelarayán, o Peixe “atira para todos os lados” na busca por um camisa 10. Paulo Henrique Ganso, do Sevilla-ESP, Cueva, do São Paulo, e Bryan Ruiz, livre após não renovar com o Sporting-POR, estão em uma lista de reforços, mas nenhum deles tem negociação avançada. Nem perto disso.

Trazer um meia é prioridade no alvinegro. Membros da diretoria afirmam que há uma opção no futebol europeu, mas o nome é mantido em sigilo. Enquanto isso, o clube recebe sugestões diariamente. Sambueza, do Toluca-MEX, e Favio Álvarez, do Tucumán-ARG, foram duas delas.

Além de um armador, o Santos quer ao menos um volante e um centroavante. Quem está mais perto de vir neste momento é Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX. O meio-campista disputa a Copa do Mundo da Rússia pelo Uruguai.