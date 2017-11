Santos fica de olho em atacante que interessa ao Corinthians

O Santos tem interesse na contratação de Zé Rafael, do Bahia. Porém, as eleições presidenciais dos dois clubes, que acontecem simultaneamente no dia 9 de dezembro, atrapalharam o início da negociação.

Para trazer o meia, a diretoria do Peixe tinha como ‘trunfo’ o bom relacionamento que tem com o mandatário do tricolor, Marcelo Sant’Ana, já que nos dois últimos anos, os santistas emprestaram os atacante Thiago Ribeiro e Rodrigão ao time de Salvador.

O problema é que Sant’Ana não irá concorrer na eleição do Bahia, que tem cinco chapas nas disputa. Além disso, o Santos também terá a concorrência do Corinthians na luta para contratar o meia de 24 anos.

Assim como o Peixe, o rival também esperará o resultado das eleições do Tricolor de Aço para iniciar qualquer negociação. Porém, o Timão tem uma ‘carta na manga’, afinal, o colombiano Stiven Mendoza e o lateral-esquerdo Moisés, que pertencem ao time de Itaquera, podem ser usados como moedas de troca.

Apesar do interesse, os dois alvinegros de São Paulo encontrarão muita dificuldade para tirar Zé Rafael de Salvador. Contratado pelo Bahia no início do ano, Zé Rafael é titular absoluto desde a sua estreia. A boa fase fez o tricolor renovar o contrato do meia até dezembro de 2020. Até agora, foram 59 jogos, com cinco gols marcados na temporada.