Santos marca reunião e estuda programação para Diogo Vitor

O Santos deve definir uma programação para Diogo Vitor até sexta-feira, quando está marcada uma reunião com um dos representantes do meia-atacante.

O jogador de 22 anos cumpriu 18 meses de punição por uso de cocaína e está liberado a partir dessa semana para reativar o contrato e utilizar as dependências do Peixe.

O Alvinegro teve poucas informações de Diogo ao longo da suspensão e quer saber como está fisicamente e psicologicamente. O fator técnico será avaliado posteriormente – ele não pode atuar ainda em 2019.

Diogo Vitor passará por exames clínicos e testes físicos. Sua versão é de ter treinado por conta nos últimos meses e nega qualquer recaída. O jovem tem acompanhamento de um psicólogo e se ausentou das redes sociais desde o episódio.

Um dos problemas enfrentados pelo atleta recentemente foi financeiro. Com o contrato suspenso e sem salário, Diogo contou com a ajuda de familiares e do seu estafe. Ele morou com um dos seus empresários em São Paulo e viajou algumas vezes para ver parentes em Minas Gerais.

Diogo Vitor possui vínculo com o Santos, clube onde foi revelado, até fevereiro de 2021. Sua última partida foi diante do Estudiantes (ARG), em 5 de abril de 2018, pela Libertadores da América. O flagra no exame antidoping ocorreu contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

