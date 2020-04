Santos mantém patrocínios, mas deve oferecer “vantagens” depois da quarentena

O Santos não deve perder os patrocínios relacionados ao elenco profissional durante a paralisação no futebol por causa do novo coronavírus, mas admite oferecer “vantagens” às empresas no futuro.

O Peixe conversa com as marcas para receber os mesmos valores do contrato neste momento e recompensar os parceiros na retomada das atividades.

“Estamos negociando com eles para tentar devolver vantagens depois que a crise acabar. Mas precisamos do dinheiro agora”, disse o presidente José Carlos Peres, ao Blog do PVC.

A posição da Kicaldo, empresa patrocinadora das mangas do uniforme santista até dezembro de 2020, ilustra a situação.

“Nós vamos continuar no Santos, sim. Vamos cumprir com nosso contrato e vamos sentar quando as datas dos campeonatos estiveram certas e vermos o que fazer para chegar num comum acordo”, afirmou Maurício Bortolanza, diretor de marketing da firma de alimentos, à Gazeta Esportiva.

O Santos negocia a renovação do contrato com a Algar e pensa na permanência da Casa de Apostas após o fim do atual contrato, em maio. No mais, o clube possui Philco, Kicaldo, Kodilar, Orthopride e Unicesumar como parceiros.