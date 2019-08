Santos libera Cueva de treino por problema de saúde da filha no Peru

O Santos liberou Christian Cueva do treinamento da tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O meia permanecerá pelo menos mais um dia no Peru depois da folga de dois dias ao elenco.

O motivo é a saúde da filha. Gianna Pamela nasceu com 30 semanas de gestação, em julho, e segue no hospital. Houve a necessidade de transfusão de sangue na última segunda.

Cueva foi liberado, a princípio, para o treino desta terça. O técnico Jorge Sampaoli e o diretor de futebol Paulo Autuori conversarão com o jogador para definir a programação do restante da semana.

O peruano não está nos planos de Sampaoli e deve ser negociado. O Metz, da França, tem interesse. O atleta dificilmente ficará à disposição contra o Cruzeiro no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro.