Santos lança novo segundo uniforme para sequência da temporada; confira

Na tarde desta segunda-feira, o Santos apresentou o seu novo segundo uniforme para o restante da temporada 2026. A camisa, tradicionalmente listrada, traz conceitos de "brasilidade" e as faixas pretas ganharam destaque no novo design.

"A camisa listrada é uma tradição do Santos. Ela nos remete a momentos históricos, e esse ano mostrando a nossa brasilidade que o mundo conhece. Temos certeza que será mais um grande sucesso de vendas", afirmou o presidente do Clube, Marcelo Teixeira.

Assim como na camisa titular, o uniforme secundário do Santos tem um patch inferior que remete ao poder do clube de levar a brasilidade ao mundo inteiro. Na versão de jogador, ainda é possível ver uma meia-lua ilustrada, que exalta a história do Alvinegro Praiano.

"A camisa listrada carrega uma força emocional enorme. Ela representa a arquibancada, a Vila Belmiro cheia, a relação direta com o torcedor. Em 2026, ela vem ainda mais conectada com a essência do Peixe. As listras do clube são reconhecidas no mundo inteiro. Nosso trabalho foi preservar essa identidade icônica e enriquecê-la com elementos culturais e simbólicos que reforçam o papel do clube na história do futebol nacional", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

"A camisa listrada sempre carregou uma conexão muito forte com o torcedor e com a história do Santos FC. Em 2026, ela ganha uma nova camada de significado ao incorporar o conceito de brasilidade e da aura santista, essa energia que nasce na Vila Belmiro e se manifesta através dos nossos Meninos da Vila. É uma peça que representa quem somos, de onde viemos e a forma como seguimos impactando o futebol no Brasil e no mundo", conclui Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Santos.

A camisa está disponível em lojas oficiais do clube, no site (santosstore.com.br) e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br). O uniforme está sendo comercializado por R$ 389,99.

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