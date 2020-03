Santos inscreve mais três jogadores no Campeonato Paulista; veja lista atualizada

O Santos inscreveu três novos jogadores no Campeonato Paulista nesta sexta-feira: Felipe Aguilar na Lista A, a principal, e Anderson Ceará e Ivonei na Lista B, formada por atletas da base.

O Peixe tem 25 jogadores na listagem principal e resta uma vaga – três mudanças podem ser feitas para a fase final. O grupo formado de atletas da base não possui limite. O trio aguarda para ter as primeiras chances com o técnico Jesualdo Ferreira.

Aguilar se recuperou de edema no joelho direito e deve ficar no banco de reservas contra o Mirassol, sábado, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Ceará e Ivonei são destaques do time B e também vivem essa expectativa.

Veja a lista atualizada:

Goleiros: Everson, Vladimir e João Paulo

Laterais: Pará, Madson e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Felipe Aguilar

Meio-campistas: Jean Mota, Carlos Sánchez, Alison, Diego Pituca, Evandro e Jobson

Atacantes: Soteldo, Marinho, Eduardo Sasha, Raniel, Derlis González (negociado com o Olimpia-PAR), Uribe, Lucas Venuto e Arthur Gomes

Lista B:

Zagueiro: Wagner Leonardo

Meio-campistas: Sandry, Ivonei e Anderson Ceará

Atacantes: Kaio Jorge, Renyer, Yuri Alberto e Tailson