Santos inicia negociação por 1º contrato profissional de mais um “projeto de raio”

O Santos iniciou a negociação pelo primeiro contrato profissional de Renyer, de 16 anos, um dos destaques das categorias de base e outro “projeto de raio” do clube. O vínculo de formação está registrado na Federação Paulista de Futebol até dezembro de 2020.

O atacante já chama a atenção na equipe sub-20 e teve bom desempenho na Weifang Cup, na China, entre julho e o início de agosto – o Peixe perdeu a final para o Boca Juniors.

A conversa vem sendo conduzida entre o gerente das categorias de base do Alvinegro, Marco Maturana, e o empresário Luiz Taveira. A ideia é marcar uma reunião nos próximos dias com o presidente José Carlos Peres para encaminhar o acordo.

Renyer está no Santos desde o sub-11 e é jogador de lado de campo, habilidoso. É comum nas redes sociais o garoto divulgar dribles, como as duas canetas consecutivas diante do Boca na última semana (veja abaixo).