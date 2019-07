Santos inicia negociação pelo 1º contrato profissional de Marcos Leonardo

O Santos iniciou a negociação pelo primeiro contrato profissional de Marcos Leonardo, uma das maiores esperanças das categorias de base.

O atacante tem vínculo de formação até dezembro de 2020 e pode assinar um acordo profissional desde 2 de maio, quando completou 16 anos.

O presidente José Carlos Peres está em contato com a representante do atacante, a advogada Marisa Alija, e tenta conciliar as agendas em busca de uma reunião nos próximos dias para apresentar um projeto de carreira.

Marcos fez um dos gols do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o São Bento em jogo-treino no último domingo, na Vila Belmiro, já atua pelo time sub-20 e participa de alguns treinamentos com Jorge Sampaoli.

O técnico argentino vê muito potencial no centroavante e quer lapidá-lo para começar a ganhar minutos em 2020. Rodrygo, negociado com o Real Madrid (ESP), também foi promovido aos 16 anos.

