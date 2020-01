Santos goleia Timon-MA na estreia da Copa São Paulo

Nesta sexta-feira, o Santos estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior e derrotou o Timon-MA pelo placar de 4 a 1, em Marília. Marcos Leonardo, duas vezes, Allanzinho, Jhonnathan marcaram para o Peixe, enquanto Halyson fez o único dos maranhenses.

Com a vitória, o Santos foi à primeira colocação do grupo 2. Mais cedo, pela mesma chave, o Marília derrotou o Olímpico-SE por 3 a 2. Na próxima rodada, o Peixe terá pela frente a equipe sergipana, na segunda-feira, às 20h15.

O jogo – O Santos foi dominante no primeiro tempo desde o minuto inicial. Trocando passes no campo de ataque, o Peixe logo construiu boas jogadas e abriu o placar aos dez minutos. Após cobrança de escanteio curto, a bola foi cruzada pela esquerda por Allanzinho e, depois de primeiro desvio, Marcos Leonardo completou de cabeça para as redes.

Mesmo com a vantagem, o Santos não diminuiu o ritmo e, aos 23 minutos, chegou ao segundo gol. Lucas Lourenço arriscou forte de fora da área e a bola explodiu no travessão. Na sobra, Allanzinho apenas teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Apesar do domínio do Santos, o Timon não desistiu e conseguiu diminuir a desvantagem aos 35 minutos. Após lançamento por cima da zaga, Johnny desvia e a bola sobra para Halyson, que teve tranquilidade para finalizar por cima do goleiro do Peixe e marcar para os maranhenses. No entanto, o Santos logo voltou a balançar as redes. Aos 45 minutos, Lucas Lourenço acertou belo passe em profundidade para Marcos Leonardo, que finalizou com força e fez o terceiro do Alvinegro.

Na segunda etapa, o Santos teve mais algumas boas oportunidades para marcar e conseguiu fazer o quarto, com Jhonnathan. O jogador roubou a bola na intermediária, avançou e finalizou no canto esquerdo, rasteiro, para sacramentar a vitória do Peixe.