Santos garante que Sampaoli não se manifestou contra visita de Bolsonaro à Vila

A presença do presidente da República Jair Bolsonaro no clássico entre Santos e São Paulo deste sábado gerou uma série de polêmicas e posicionamentos. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Jorge Sampaoli não gostou da notícia e espera não ter nenhum contato direto com o presidente antes ou depois do clássico.

Nesta sexta-feira, o Santos emitiu uma nota oficial com a versão do clube sobre o assunto. O Peixe garante que Sampaoli não manifestou desconforto com a visita de Bolsonaro à Vila Belmiro. Confira o posicionamento abaixo:

“Em nenhum momento o técnico Jorge Sampaoli se manifestou contra a presença do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na partida deste sábado. O foco do treinador é exclusivo na parte desportiva, preparando a equipe para o clássico contra o São Paulo”.

Ainda na quinta-feira, o presidente do Santos, José Carlos Peres, pediu respeito por parte da torcida em relação à presença de Bolsonaro na Vila Belmiro: “Quem está vindo é a figura do Presidente da República e merece o respeito e educação do Santos, que é um clube universal e o maior do Brasil no âmbito internacional”, afirmou à Gazeta Esportiva.

Além disso, as organizadas Torcida Jovem e Sangue Jovem posicionaram-se contra a visita de Bolsonaro à Vila Belmiro no clássico. Para as torcidas, as ideologias de Bolsonaro são contrárias à história das organizadas e lamentaram o “palanque político” no estádio.