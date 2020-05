Santos ‘separa’ pagamento de abril, mas teme por junho em diante: “Só Deus sabe”

O Santos “separou” o dinheiro para pagamento da folha salarial de abril para elenco e funcionários nos próximos dias. A partir de junho, porém, a situação pode piorar.

O Peixe busca receitas para manter os salários em dia enquanto negocia redução com quem ganha mais de seis mil reais – comissão técnica, jogadores e parte dos colaboradores. O Alvinegro ganha menos com a falta da bilheteria de jogos e, principalmente, com o corte nos valores referentes a direitos de transmissão.

Um “fôlego” é o acréscimo no número de sócios mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. O clube lançou uma promoção e viu mais de duas mil adesões ou renovações em um mês.

A Gazeta Esportiva procurou o presidente José Carlos Peres para saber sobre o impacto nas categorias de base e futebol feminino. A resposta foi a seguinte:

“Por enquanto, a intenção é não mexer em nada. Mais para frente… Só Deus Sabe”, disse Peres.

