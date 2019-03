Santos ganha mais de R$ 2 milhões via mecanismo de solidariedade

De acordo com o departamento jurídico, o Santos ganhou recentemente cerca de 500 mil euros (R$ 2,2 milhões) via mecanismo de solidariedade.

O mecanismo da FIFA prevê um percentual de até 5% dos valores em transferências internacionais para os clubes formadores de atletas. O mínimo é de um ano nas categorias de base e 0,25%.

O Peixe vasculhou quantias não cobradas durante os dois anos de prescrição nos últimos meses e encontrou vários casos. Há mais dois com documentação a ser confirmada nos próximos dias e os nomes não são revelados para não atrapalhar o trâmite.

“O doutor Rodrigo (Gama, gerente jurídico) e equipe conseguiram vasculhar vários jogadores sem a cobrança do mecanismo de solidariedade no passado e alguns mais recentes. Vários deles foram recuperados. Juntando sempre é interessante, mas nenhum grande (valor). As pequenas transferências é que passam desapercebidas”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

A maior parte dos jogadores são pouco conhecidos. Como o Peixe revela muitos, a checagem é mais difícil e o clube estuda uma forma de otimizar esse serviço.

Apenas com Neymar, na venda do Barcelona para o PSG em 2017, o Santos conseguiu R$ 33 milhões, equivalente a 4% do total (R$ 820 mi).

