Santos foca em estrangeiro para substituir Sampaoli e define alvos

O Santos pensa em novo estrangeiro para substituir Jorge Sampaoli. O Peixe anunciou o pedido de demissão do técnico na noite da última terça-feira.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, o também argentino Ariel Holan, ex-Independiente, é o nome mais forte do momento.

“Temos a mesma notícia, mas não tivemos contato. O presidente do Santos sabe como nos procurar e seria um prazer se o fizesse”, disse o empresário de Holan, Fernando Hidalgo, à reportagem.

Holan esteve perto de vir à Vila Belmiro antes do presidente José Carlos Peres optar por Jorge Sampaoli em dezembro de 2018. O contrato estava encaminhado e até possíveis reforços foram discutidos.

Outras opções são Sebastián Beccacece e Juan Carlos Osorio, sem clube, e Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle (EQU). Jorge Desio, auxiliar de Sampaoli, não demonstrou interesse em ficar.

O Comitê de Gestão do Peixe se reunirá novamente nesta quarta-feira para discutir as alternativas. A ideia do presidente José Carlos Peres é não demorar para anunciar o novo comandante.

Briga à vista

Jorge Sampaoli nega ter pedido demissão no Santos. Seu advogado, inclusive, garante não ter nada documentado no Peixe para provar o teor da nota oficial.

O Alvinegro, em contrapartida, ratifica a solicitação do argentino em reunião na última segunda e exige a multa rescisória para a quebra do contrato até dezembro de 2020: R$ 10 milhões de Sampaoli e mais R$ 3 mi de sua comissão técnica.

