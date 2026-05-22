Santos finaliza preparação para pegar o Grêmio; veja provável escalação

O Santos se apresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira e finalizou a preparação para o duelo com o Grêmio, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Desfalques

Para enfrentar o Grêmio, o técnico Cuca terá algumas baixas. Além de Neymar, preservado com um edema na coxa, o comandante também não terá Barreal, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Além dos dois jogadores, a equipe também perdeu mais um atleta no setor ofensivo. Rollheiser, que já ficou de fora do último treino, não retornou e não enfrentará o Grêmio.

Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Thaciano (lesão na coxa direita) também estão de fora do jogo contra o Grêmio.

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E como foi o treino?

Após aquecimento, Cuca deu um treino tático para os atletas do Santos. A prioridade da atividade foram exercícios de bola parada, com foco em situações de ataque contra defesa.

Após o treino, o Santos subiu a serra para o Aeroporto de Guarulhos. A viagem para Porto Alegre é prevista para acontecer ainda nesta sexta-feira.

Um provável Santos para enfrentar o Grêmio conta com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.

Fase do Santos

O Santos chega após resultados ruins nas últimas partidas. Na quarta-feira, o Peixe empatou com o San Lorenzo em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, permanecendo assim, sem vitórias na Sul-Americana. Antes, no domingo, a equipe havia sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileirão, atuando como mandantes na Neo Química Arena.

No Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive uma situação semelhante à do Grêmio, com os mesmos 18 pontos somados na 16ª posição, próximo à zona da degola.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)