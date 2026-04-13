Santos finaliza preparação para pegar o D. Recoleta; veja provável escalação

O Santos finalizou, nesta segunda-feira, sua preparação para o duelo com o Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Como foi o treino?

No CT Rei Pelé, o elenco do Santos iniciou o treinamento com aquecimento. Logo depois, a comissão técnica de Cuca realizou os últimos ajustes para enfrentar a equipe paraguaia.

O lateral direito Vinícius Lira é o único desfalque confirmado do Santos, pois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada. No entanto, o clube tem três dúvidas para a partida: o lateral Mayke, o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Gabriel Menino.

Mayke (uso de corticoide) e Gabriel Menino (lesão na coxa direita) não atuam há algumas partidas, mas já voltaram a treinar e podem aparecer na escalação de Cuca. Já Lucas Veríssimo, que deixou o campo com dores após a vitória sobre o Atlético-MG, pode ser preservado contra a equipe paraguaia.

Além disso, o técnico Cuca também pode promover um rodízio no elenco, considerando que o Deportivo Recoleta deve atuar com uma equipe reserva.

Assim, a provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar (Rafael Gonzaga); Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Neymar (Miguelito); Barreal, Moisés e Gabigol (Thaciano).

Situação do Santos

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Peixe foi para a 15ª posição, com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro. O time mineiro ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com 10 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Próximo jogo do Santos

Jogo : Santos x Deportivo Recoleta-PAR

: Santos x Deportivo Recoleta-PAR Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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