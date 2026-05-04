Santos finaliza preparação para enfrentar Recoleta; veja provável escalação

Nesta segunda-feira, o Santos encerrou sua preparação para enfrentar o Recoleta, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

A atividade começou aquecimento no gramado do CT Rei Pelé. Na sequência, o elenco realizou uma atividade tática com foco no Recoleta.

Por fim, a comissão técnica trabalhou exercícios de bola parada, com situações de ataque contra defesa.

Desfalques e reforços

Além do retorno de Neymar, que foi preservado no clássico contra o Palmeiras, o Santos também contará com a volta de Thaciano, ausente na última partida por lesão.

Em contrapartida, a equipe comandada por Cuca terá três desfalques para o duelo da Copa Sul-Americana. O volante Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa esquerda), o meia Gabriel Menino (lesão na coxa direita) e o atacante Lautaro Díaz (dores na coxa direita) não se recuperaram a tempo e estão fora da partida contra o Recoleta.

Dessa forma, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Neymar, Moisés e Gabigol.

Situação do Peixe

A sequência do Santos sem vencer continua. Já são seis jogos sem vitória, somando Brasileirão e Sul-Americana. No campeonato nacional, o Peixe amarga a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos somados. Na competição continental, a equipe comandada por Cuca também vai mal. No Grupo D, é o lanterna, com apenas dois pontos.

Detalhes de Recoleta x Santos

Recoleta x Santos (4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana)

(4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana) Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

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