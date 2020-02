Santos faz treino fechado e Jesualdo mantém mistério na escalação

O Santos fez treino fechado à imprensa na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé. Mantendo o mistério, o técnico Jesualdo Ferreira só deixou os jornalistas acompanharem o aquecimento, não dando pistas da escalação do Peixe para o final de semana.

No domingo, o Alvinegro visita a Ferroviária, às 19h (Brasília) em Araraquara, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro tenta ampliar ainda mais a vantagem na liderança do grupo A do Estadual.

Com o lateral-direito Madson, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Arthur Gomes treinando com o restante do elenco, o treinador português pode promover mudanças em relação ao time que venceu o Botafogo-SP na última segunda-feira.

Na vitória por 2 a 0, o Peixe entrou em campo com: Vladimir; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Raniel e Sasha. O jovem Kaio Jorge também foi testado na última quinta-feira e pode ser uma opção.

