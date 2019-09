Santos faz oferta final e pressiona Gustavo Henrique por resposta

O Santos não aguenta mais a “novela” pela renovação de Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro vai até 31 de janeiro de 2020, daqui a praticamente quatro meses, e não há uma definição.

De acordo com o presidente José Carlos Peres, a “proposta final” do Peixe foi feita há 15 dias e o clube não obteve resposta de Gustavo ou do seu empresário, Fernando César.

Peres garante ter melhorado as condições e ter feito algo à altura do Menino da Vila. Gustavo Henrique e seu agente não comentam o caso.

“Estamos esperando a resposta. Foi a última oferta. É pegar ou largar”, disse o presidente, à Gazeta Esportiva.

Uma vantagem para o Santos é Gustavo não ter recebido propostas na janela internacional de transferências. O prazo acabou e o defensor não ficou perto de assinar um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça em março.

O objetivo inicial de José Carlos Peres era negociar com o empresário Fernando César a compra de 45% dos direitos econômicos – a oferta de R$ 3 milhões não agradou. A opção restante é estender o contrato sem mexer nessa divisão, mantendo os 55% do Santos.

O presidente Peres havia prometido barrar Gustavo Henrique se as tratativas não avançassem, porém, o zagueiro é visto como fundamental pelo técnico Jorge Sampaoli e tem dado tudo de si nos treinamentos e jogos. Dessa forma, a decisão é de mantê-lo à disposição por ora.

Gustavo Henrique tem 26 anos e sua situação é monitorada por Corinthians, Flamengo e São Paulo.