Santos faz melhor turno no Campeonato Brasileiro desde 2016

Com a derrota para o Flamengo, o Santos não conseguiu terminar a primeira metade do Campeonato Brasileiro na liderança. No entanto, o clube ainda alcançou uma marca importante. Com 37 pontos conquistados nas 19 rodadas iniciais, este foi o melhor turno do Peixe desde o Brasileirão de 2016, vencido pelo Palmeiras.

Na ocasião, o Alvinegro Praiano somou 38 pontos no segundo turno da competição, em campanha que culminou no vice-campeonato. Em relação apenas à pontuação do primeiro turno, o desempenho do Santos é o melhor desde 2004, quando a equipe conseguiu 41 pontos. No entanto, o Brasileirão da época era composto por 24 times na primeira divisão, com 23 rodadas por turno.

Desse modo, o aproveitamento nas 19 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro de 2019 é o melhor do Peixe na primeira metade da competição em toda a história dos pontos corridos. Com 64,91% de eficiência, a equipe comandada por Jorge Sampaoli ultrapassou os 59,42% de 2004 e os 63,76% de 2003, quando o Alvinegro Praiano fez 44 pontos nas 23 primeiras rodadas.

Ocupando a terceira colocação na tabela, o Santos tenta melhorar ainda mais seus números para seguir na briga pelo título. No próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), o clube alvinegro recebe o Grêmio na Vila Belmiro.