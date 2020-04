Santos faz balanço após promoção no Sócio Rei: quase 500 adesões ou renovações

Queremos dividir com vocês o resultado da campanha #SejaSempreUmSócioRei! ⁣⁣Menos de 30 horas no ar e mais de 470 novas adesões/renovações ⚪️⚫️ ⁣⁣⁣

Venha reforçar nosso time e seu amor alvinegro! Já é sócio? Convide seu amigo santista 😉 https://t.co/auuNaEkPbo pic.twitter.com/x6OfCOHo4w — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) April 2, 2020

O Santos publicou no fim desta quinta-feira um balanço sobre a promoção no Sócio Rei, iniciada há menos de 30 horas: 222 adesões e 259 renovações.

O desconto vale para associados da categoria “Silver” e é de 50% no cadastro ou na permanência por mais tempo: homem de R$ 27 para R$ 13,50 e mulher de R$ 13,50 para R$ 6,75 por mês.

A medida busca minimizar os efeitos do coronavírus. A dificuldade financeira e a falta de jogos poderiam causar fim de associações e diminuir a procura por adesões.

“Precisamos que nossos associados continuem contribuindo para o nosso programa. Para tal estamos oferecendo desconto de 50% para renovação daqueles com vencimento de pagamento em abril. Para aqueles torcedores que deixaram de ser sócios, estão inadimplentes com o clube, está é uma oportunidade de retornar ao Sócio Rei aproveitando o desconto oferecido. E o sócio atual, adimplente, cujo vencimento de pagamento não é em abril: sabemos do momento de sacrifícios, da frustração de não termos o calendário normal de jogos mas contamos com vocês. Sua permanência, sua contribuição, sua futura renovação é fundamental para atravessarmos juntos este período e logo estaremos juntos e mais fortes abraçados nas arquibancadas”, diz nota publicada no site do clube.

O Santos tem, até a publicação dessa matéria, 24.272 sócios adimplentes.