Santos exalta fase de Alison: “Vai tentar passar? Tem certeza?”

Alison vive grande fase e é um dos melhores jogadores do Santos em 2018. Além da forte marcação, o volante melhorou a saída de bola e deu até assistência para o terceiro gol do Peixe na vitória de 3 a 1 sobre o Nacional-URU, nesta quinta-feira, no Pacaembu.

Nas redes sociais, o Peixe exaltou o momento de Alison e publicou um vídeo com a “multiplicação” do jogador e a seguinte frase: “Vai tentar passar? Tem certeza?”.

Alison é titular absoluto no esquema tático do técnico Jair Ventura. Ele tem 126 jogos com a camisa do alvinegro, com três gols marcados.