Santos pede liberação de joias convocadas pela seleção sub-20

O Santos pede à CBF a liberação de Rodrygo e Yuri Alberto, convocados pela seleção brasileira sub-20 para amistosos contra o México, nos dias 22 e 25 de março, em Manaus. A dupla seria desfalque no segundo jogo das quartas de final e na primeira partida da semi do Campeonato Paulista, caso o Peixe se classifique.

O presidente José Carlos Peres entrará em contato com a CBF ainda na manhã desta quinta-feira. A Gazeta Esportiva apurou que os garotos gostariam de vestir a “amarelinha. Em entrevista na noite de quarta, o técnico Jair Ventura desconversou.

“É uma situação que vamos resolver internamente. Vamos conversar e ver o melhor para o Santos e CBF e que todo mundo tenha proveito dessa situação”, disse Jair Ventura, na noite desta quarta-feira.

Rodrygo e Yuri substituiriam Vinícius Jr. e Lincoln, do Flamengo. A CBF anunciou a convocação dos santistas em seu site oficial nesta quarta-feira. Ambos foram titulares na derrota por 2 a 1 para o Novo Horizontino.

Os Meninos da Vila nascidos em 2001 vestiram a camisa da Seleção em outras oportunidades. Yuri Alberto, por exemplo, participou do título do Sul-Americano Sub-17 de 2017 e do terceiro lugar no Mundial Sub-17 da Índia.