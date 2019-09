Santos estreia novo uniforme inspirado nos anos 1990

O Santos estreou no último domingo, em vitória contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro, seu novo terceiro uniforme. Com camisa e calções pretos, o design do fardamento é inspirado na década de 1990, com detalhes em cinza criando formas geométricas na frente e nas costas.

A novo uniforme também conta com detalhes nas mangas, como as iniciais S.F.C. destacadas em pequenas inscrições por todo o ombro. O modelo masculino da camisa está disponível por R$ 269,00, enquanto o feminino sai por R$ 189,00.

A camisa estreou em um bom dia para a equipe de Jorge Sampaoli. Após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, o Alvinegro Praiano voltou a vencer em triunfo por 2 a 0 frente aos alagoanos.